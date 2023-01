Payées pour choisir le prénom des enfants des autres

«Si vous regardez les noms de bébé les plus populaires, c’est révélateur de nos valeurs culturelles et de nos aspirations», commente Taylor A. Humphrey, à la tête de What’s in a Baby Name. Cette Américaine de 33 ans est consultante en prénoms. Elle publie ses conseils sur TikTok à ses 70’000 abonnés et propose ses services pour les parents en quête du prénom parfait. «Souvent, je suis appelée par des parents qui sont à court d’idées pour un troisième ou un quatrième enfant», confiait-elle, à Page Six. Elle publie, par exemple, des listes de prénoms pour aller avec ceux des frères et sœurs.