Genève : Payer ceux qui se vaccinent, l’idée est mise sur la table

Le président de la commission cantonale d’éthique de la recherche verrait d’un bon œil une incitation financière à la vaccination.

Rémunérer les personnes qui se vaccinent contre le Covid-19? Bernard Hirschel, président de la Commission cantonale d’éthique de la recherche, l’envisage. Interrogé par la «Tribune de Genève», il explique que dorénavant, «l’important est de convaincre paresseux, égoïstes et hésitants». Pour y parvenir, il n’exclut pas l’incitation financière, proposant de donner 20 francs par vaccin aux plus de 40 ans, 30 francs pour les trentenaires et 60 francs pour les plus jeunes. Il calcule qu’une telle opération coûterait entre 5 et 10 millions de francs à Genève, «mais ce serait de l’argent bien investi». Le professeur juge par ailleurs qu’un tel dédommagement ne contreviendrait à aucun principe éthique, et serait susceptible de convaincre les écoliers et les classes sociales désavantagées, soit les populations actuellement les moins vaccinées.