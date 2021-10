Etude en suisse – Payer plus cher pour une mobilité qui coûtera moins

Les coûts externes, c’est quoi?

Les usagers paient billet de train, essence, vignettes autoroutières ou billets d’avion. Mais ils ne paient pas directement les effets de la pollution, des dégâts à l’environnement ou des accidents, par exemple: ce sont les coûts externes. Ils sont payés par la collectivité ou relégués aux générations futures (ravages climatiques, par exemple). Ils ont été estimés à 13,7 milliards de francs par l’Office fédéral du développement territorial pour 2018. Du point de vue de la théorie économique, il serait optimal que ces coûts soient internalisés selon le principe du pollueur-payeur. Certains paieraient plus, d’autres seraient récompensés pour leurs choix plus durables et économes (par exemple, déplacements à pied ou à vélo).