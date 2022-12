Payer plus d’impôts parce qu’en télétravail: bientôt la fin

Le montant, savant calcul

C’est la Confédération qui déterminera le montant du forfait unique. «Pour être neutre sur le plan des recettes et apporter une simplification administrative, il faudra que les contribuables privilégient la déduction forfaitaire proposée et que la déduction des frais réels ne soit plus avantageuse que pour un nombre réduit de personnes», dit-il. Mais il faut veiller à deux choses: que le montant ne soit ni trop faible (sans quoi tout le monde choisira les frais effectifs, ce qui alourdira la charge de travail) ni trop élevé (sans quoi tout le monde en bénéficiera et verra sa facture fiscale baisser, et donc les recettes de l’État également). «Le forfait devrait avoisiner les 5800 francs», estime le Conseil fédéral.