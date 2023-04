Enseignement: Payer plus les profs de maths et physique pour parer à la pénurie

Actuellement, rapporte le journal alémanique, 800 jeunes enseignants font leur diplôme pour enseigner au niveau gymnasial, alors qu’il en faudrait déjà 250 à 350 de plus. Et d’ici à 2031, il faudrait entre 2000 et 3000 enseignants supplémentaires.

Mathématiciens et physiciens attirés ailleurs

Aujourd’hui déjà, certains enseignants ne sont pas suffisamment qualifiés pour enseigner au niveau gymnasial, comme l’indique Lucius Hartmann, président de la Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES) au journal dominical. C’est particulièrement vrai pour les mathématiques et la physique, des disciplines où il est difficile de trouver suffisamment de jeunes enseignantes et enseignants au niveau gymnasial.

Repenser le système salarial

Sa proposition: que les enseignantes et enseignants de mathématiques et physique soient mieux payés. Car, dit-il, face au manque de professeurs dans ces disciplines, alors qu’il y a plus qu’assez d’enseignants d'allemand ou de géographie, il faut trouver un moyen d’attirer les mathématiciens et les physiciens dans les classes: «Un professeur de mathématiques doit par exemple gagner plus qu’une germaniste ou qu’un géographe», dit-il.