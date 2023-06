Assurance: Payer sa prime maladie en fonction de son revenu, une élue relance l’idée

Payer une prime de l’assurance maladie de base à la hauteur de son revenu: l’idée est relancée par la conseillère nationale Manuela Weichlt (Les Verts/ZG). Selon le «Blick», elle a déposé récemment une intervention demandant l’introduction d’un tel système en Suisse, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays comme l’Allemagne. En clair, son projet est de faire en sorte que plus on gagne, plus on contribue à l’assurance maladie.