Assurance maladie: Payer ses primes comme ses impôts: les acomptes sont sur la table

Le Vert’libéral genevois Michel Matter a déposé fin septembre une motion intitulée «Des primes d’assurance maladie justes». 20min/Monika Flueckiger

Estimer la facture, payer des acomptes chaque mois puis, une fois l’année terminée, calculer le total final et se faire rembourser la différence si on a payé trop ou la rajouter si on a payé trop peu. Tout le monde connaît ce système au moment de faire ses impôts. Bientôt, on pourrait faire pareil pour les primes d’assurance maladie. Le conseiller national Michel Matter (Vert’libéral/GE) a déposé fin septembre une motion au parlement pour revoir le système de calcul des primes.

Aujourd’hui, les primes sont établies pour l’année suivante sur la base d’estimations de l’évolution des coûts de la santé. Or, Michel Matter constate que, «depuis 1996, les primes ont augmenté plus que les coûts», car elles sont calculées «sur des prévisions erronées». Le surplus? Il a fini dans les réserves des caisses, souvent pointées du doigt comme étant trop grandes. «Il est temps de penser à un autre mode de calcul et de se baser sur ce qui a fait ses preuves», dit-il.

Le Conseil fédéral est pour

«Des acomptes devraient être calculés. En fonction des coûts réels établis a posteriori et en toute transparence, une rétrocession ou une facturation complémentaire serait effectuée. Ce système a l’avantage de ne pas produire plus de réserves que nécessaire», explique-t-il. Seule différence avec les impôts, ce ne serait pas à chaque assuré de calculer ses acomptes. Ce serait toujours le boulot des autorités de fixer les primes. La proposition passera devant le parlement et part avec un soutien de poids: le Conseil fédéral a pris position la semaine dernière et recommande aux élus de l’accepter.