Energie : Payerne sera largement chauffée au renouvelable d’ici quinze ans

Un réseau capable d’alimenter 8000 ménages à l’énergie renouvelable: voilà l’ambitieux projet sur lequel se s’est lancée la commune de Payerne aux côtés de Romande Energie, RWB Groupe et SwissLife Asset Management. Deux sociétés ad hoc ont ainsi vu le jour pour créer et exploiter la centrale thermique, et respectivement développer le réseau et les sous-stations présentes chez les clients. Le système sera alimenté par l’énergie issue de la valorisation des eaux de la future STEP ainsi qu’une installation thermique produisant de la chaleur et de l’électricité, alimentée par du bois des forêts alentours.