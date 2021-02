Football : Payet sauve l’OM d’un nouveau naufrage

Marseille n’a ramené qu’un nul de son déplacement à Nantes (1-1) et semble encore loin de sortir de la crise.

La cinquième place se rapproche, mais l’OM a seulement réussi à se hisser à la hauteur de Rennes, qui joue dimanche à Montpellier, avant d’entamer un triptyque infernal avec Lyon, Lille et le Stade Rennais en 8 jours.

La bourde de Mandanda

Malgré 70% de possession de balle en première période, les Marseillais se sont montrés beaucoup trop timorés pour se créer de réelles occasions, tandis qu’en face, les Nantais restaient concentrés mais peu pressants en défense, se contentant eux aussi de longs ballons vers l’avant. Au final, 45 minutes sans le moindre tir cadré de part et d’autre.

Le rythme s’est enfin accéléré au retour des vestiaires, et grâce en partie au gardien marseillais, qui a complètement raté son dégagement sur une passe en retrait anodine d’Alvaro. Venu au pressing, Ludovic Blas n'a eu qu'à pousser la balle dans le but vide (1-0, 50e).

Piqués, les Marseillais ont tenté de réagir, menés par un Dimitri Payet soudain très remuant. Et après une tête trop croisée de Duje Caleta-Car, c’est le fantasque milieu marseillais qui s’est chargé d’égaliser.

Payet surgit et égalise

Sur un ballon récupéré par Rongier et centré par Yuto Nagatomo, Payet a surgi dans l’axe pour tromper Alban Lafont d’une reprise du droit (1-1, 69e).

Dans un climat de plus en plus tendu, les occasions se sont alors précisées de part et d’autre mais sans aboutir: Imran Louza a été à quelques centimètres de couper un centre de la tête (72e), Payet a obligé Lafont à se détendre sur une frappe flottante quasiment de la ligne médiane (79e)...