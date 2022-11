Culture : Payot et Fnac en colère contre le canton du Valais

Dans le but de relancer les secteurs culturels, durement éprouvés par la pandémie de Covid-19, le Valais a décidé d’agir. Ainsi, les mardis, mercredis et jeudis, les séances seront gratuites dans treize cinémas valaisans depuis hier et jusqu’au 24 décembre. Concernant les librairies, un livre d’un auteur valaisan sera offert pour chaque achat effectué (moyennant quelques conditions toutefois).