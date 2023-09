Pays-Bas: Un fils d’un baron de la drogue néerlandais arrêté à Dubaï

«Mocro Maffia»

Six meurtres et quatre tentatives de meurtre sont reprochés à Ridouan T. et ses complices. Le parquet a requis l’emprisonnement à perpétuité contre lui. Il est accusé d’avoir dirigé une organisation du grand banditisme international, dont les racines se trouvent en partie au Benelux, et communément appelée «Mocro Maffia» en raison des origines marocaines de plusieurs de ses membres. Le terme désigne en réalité un ensemble de groupes criminels.