Il avait appelé à tuer un député néerlandais: 12 ans de prison

Un ancien joueur de cricket pakistanais a été condamné lundi à 12 ans de prison par une cour néerlandaise. Khalid Latif, 37 ans, était jugé par contumace pour avoir offert 21’000 euros de récompense dans une vidéo publiée en 2018 sur internet et dans laquelle il appelait à tuer Geert Wilders, chef de la formation d’extrême droite néerlandaise Parti pour la Liberté (PVV), l’une des personnalités politiques les plus connues des Pays-Bas. «Il n’est pas exagéré de penser que quelqu’un dans le monde a pu prêter attention à l’appel à tuer Monsieur Wilders», a déclaré le juge G. Verbeek. Selon M. Verbeek, les propos tenus par M. Latif ne constituent pas seulement une menace envers M. Wilders, mais nourrissent également «le risque de restreindre de manière inacceptable la liberté d’expression aux Pays-Bas». M. Verbeek a également estimé que M. Latif a «ajouté de l’huile sur le feu» à une période où le député néerlandais était déjà la cible de nombreuses menaces, avec comme circonstance «aggravante» sa notoriété en tant que joueur de cricket. M. Wilders avait à l’époque organisé un concours de caricatures du prophète Mahomet, provoquant des manifestations de colère dans le monde musulman, notamment au Pakistan, et s’attirant de nombreuses menaces.