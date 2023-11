Pays-Bas: une entreprise veut faire des bébés dans l’espace

«Devenir une espèce multiplanétaire»

Question éthique

L’embryon sera ensuite congelé de façon cryogénique pour suspendre son développement et garantir un retour en toute sécurité dans des conditions difficiles, avec des secousses et des forces gravitationnelles, notamment.

Un lancement avec des cellules de souris est prévu pour la fin de l’année prochaine, et il faudra attendre au moins «cinq ou six ans» pour le premier lancement visant à produire un embryon humain, selon Egbert Edelbroek. Mais ce n’est qu’un petit pas, et il faudra un pas de géant sur le plan éthique avant qu’un tel embryon puisse être réimplanté chez une femme, et que naisse un premier enfant conçu dans l’espace.