Coronavirus

Pays en développement: 3400 milliards de dette

Selon, l'ONU la dette de ces pays va s'envoler en 2020 et 2021. Selon elle, il y aura des «inévitables» défauts de paiement.

Plus d'argent pour rembourser la dette que pour la santé

En pleine pandémie, certains dépensent davantage sur le paiement de la dette que sur les investissements dans la santé. Or, ils vont être aussi confrontés aux effets économiques de la pandémie. L'investissement étranger direct (IED) et les fonds reculent et le commerce est plus difficile avec une augmentation du prix des marchandises et l'interruption de l'approvisionnement.