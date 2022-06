Genève / Suisse: Paysans ulcérés d’être forcés à limiter la production

«Éthiquement inadmissible»

Au bout du lac, 3,5% des terres correspondent à 2000 tonnes de blé par an, illustre François Erard, directeur d’AgriGenève. «Au niveau national, l’Union suisse des paysans (USP) a calculé que 10’000 ha sont concernés, soit 60’000 tonnes de blé. On va donc acheter des céréales à grand prix sur les marchés internationaux, alors que des pays pauvres peinent à se fournir. C’est éthiquement inadmissible, alors que le rôle premier de l’agriculture est de fournir une alimentation de qualité à la population locale.» L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), lui, parle de seulement 5000 ha soustraits à la production. Et les agriculteurs ne mettront bien sûr pas que des champs de blé en jachère.

«Avoir une agriculture durable»

La mesure heurte néanmoins toute la profession. «C’est un non-sens», peste Loïc Bardet, directeur de la faîtière romande Agora. Florie Marion, porte-parole de l’OFAG, tempère: l’entrée en vigueur a été fixée à 2024, justement en raison de la guerre. Et «le but est d’avoir une agriculture durable. Cela prend du temps et passe par le maintien de la biodiversité.» L’idée étant qu’en n’épuisant pas les sols, la capacité productive est maintenue à long terme. «C’est possible, mais difficile à évaluer», juge Loïc Bardet.