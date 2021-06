VALAIS - PDG: vers un retour progressif à une saine collaboration?

Le rapport de l ’ Inspection cantonale des finances (IF) du canton du Valais concernant la gestion de la Patrouille des Glaciers a été rendu public, ce jeudi . Au cune infraction pénale n’a été commise par les membres de l’Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPdG). En revanche, des conflits d’intérêts et «un manque de sensibilité» par rapport à la rémunération des membres du comité directeur sont pointés du doigt. L ’IF conclut que l es rémunérations pour une activité accessoire dépasse nt le niveau auquel on peut s’attendre au sein d’u ne association. Par conséquent, l ’organ e de contrôle e stime que «les aides financières du canton doivent être diminuées».