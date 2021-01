Série : «Peaky Blinders» s’arrêtera après six saisons

Contrairement à ce qu’avait annoncé son créateur, la série britannique ne connaîtra pas de saison 7.

«J’arrive au terme du scénario de la saison 6. Nous allons la tourner et je m’attaquerai à la 7. Et ensuite, si l’énergie continue de grandir et que les retours sont toujours aussi positifs, nous penserons à la manière dont l’histoire pourrait se poursuivre sous d’autres formes», avait-il confié, n’excluant pas la possibilité d’un long métrage.