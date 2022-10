Motocyclisme: «Pecco» Bagnaia en ballotage défavorable

Ces dernières semaines, toutes les planètes se sont alignées pour Francesco «Pecco» Bagnaia et sa Ducati, qui ont ravi dimanche dernier la tête du championnat du monde MotoGP au tenant du titre, le Français Fabio Quartararo (Yamaha). En Malaisie, ce week-end, le pilote italien a ainsi une première balle de match, lui qui pointe en tête avec 14 points d’avance sur Quartararo; il devra en compter 25 dimanche soir s’il entend régler l’affaire avant la finale de Valencia, dans deux semaines.

Problème pour Bagnaia: le matin, lors de la première séance d’essais libres (sur le sec) remportée par le Sud-Africain Brad Binder (KTM), devant le vainqueur du GP d’Australie Alex Rins (Suzuki) et Enea Bastianini (Ducati), le néo-leader du championnat n’a pas utilisé de pneus neufs et s’est ainsi retrouvé en onzième position. Et même si la piste a séché en fin de journée, elle n’a pas été assez rapide pour remettre en question cette hiérarchie matinale.