Brexit : Pêche: Paris conteste les nouvelles exigences de Londres

Les autorisations de pêche dans les îles anglo-normandes continuent de créer des désaccords de part et d’autre de la Manche.

Les «nouvelles exigences» dont Londres a assorti la délivrance d’autorisations de pêche dans les îles anglo-normandes et notamment l’île de Jersey sont «nulles et non avenues», a indiqué lundi à l’AFP le ministère français de la Mer. «On considère que si de nouvelles exigences pour les zonages de mer ou les engins de pêche sont intégrées dans les licences, alors même qu’elles n’ont pas été notifiées à la Commission européenne, elles sont nulles et non avenues», a déclaré le ministère à l’AFP.