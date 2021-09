Grande-Bretagne : Pêche post-Brexit: Paris prépare des «mesures de rétorsion»

La tension monte d’un cran entre la France et la Grande-Bretagne. En jeu: la zone de pêche autour de l’île de Jersey, dans la Manche.

«Je souhaite que les 15 jours qui sont devant nous soient consacrés à ce travail qui sera ensuite exprimé très directement au Royaume-Uni», a-t-elle poursuivi. «I want my license back», a conclu la ministre, faisant référence à Margaret Thatcher, Premier ministre britannique de 1979 à 1990, qui avait lancé «I want my money back» à Dublin le 30 novembre 1979, à l’issue d’un sommet des chefs des Etats membres de la Communauté européenne, comptant neuf pays à cette période.