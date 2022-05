Grisons : Pêcheur de 55 ans électrocuté en lançant sa ligne

Un homme parti taquiner le poisson avec son fils à Li Curt est décédé. Il a été électrocuté en heurtant une ligne électrique.

Un papa âgé de 55 ans et son fils sont partis tôt dimanche matin pour pêcher dans le ruisseau du Val Pednal près de Li Curt, dans la commune de Poschiavo (GR). Le fils était parti de son côté et, vers 8 heures, il a retrouvé son papa étendu sur le sol. Malgré les premiers soins prodigués et les mesures de réanimation faites par les secours, le quinquagénaire est mort sur place. En lançant sa ligne avec sa canne, l’homme a heurté une ligne électrique et a été mortellement électrocuté, a indiqué lundi la police cantonale grisonne.