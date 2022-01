Accusation d'agression sexuelle – Pécresse a dit les «choses en face» à Bourdin

Télévision : Affaire Bourdin: Valérie Pécresse dit que «c’est à la justice de trancher»

La candidate à la présidentielle française a inauguré mardi la nouvelle émission politique du journaliste Jean-Jacques Bourdin, accusé d’avoir agressé sexuellement une ancienne collègue.

La candidate à la présidentielle était la première invitée de «La France dans les yeux». Elle a poursuivi son discours introductif en précisant qu’elle respectait la présomption d’innocence et que c’était «à la justice de trancher». «Je suis une femme franche qui dit les choses en face et sans détour. Si je suis ici ce soir, c’est par respect pour vous, les Français, réunis pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine». a conclu la candidate des Républicains.

Il lui aurait dit: «J’obtiens toujours ce que je veux»

Elle se serait «débattue» et serait parvenue à sortir de la piscine. Jean-Jacques Bourdin aurait alors dit: «J’obtiens toujours ce que je veux», «une menace de la part de quelqu’un qui avait un ascendant hiérarchique», d’après elle. Puis il lui aurait envoyé «durant plusieurs mois» des mails et des SMS insistants, ajoute la journaliste, qui dit avoir «été sans cesse dans la peur» jusqu’à son départ du groupe en 2017. Ces faits, vieux de plus de huit ans, sont possiblement prescrits, car la prescription en la matière est de six ans.