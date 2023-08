PéDAGOGIE: Aiguiser son sens critique et assumer sa responsabilité

Sortir des sentiers battus de la moralisation, c’est le mandat donné par le Fonds de prévention du tabagisme à éducation21 pour réaliser le nouveau programme pédagogique de lutte contre les addictions destiné aux élèves du secondaire 1. Et le Centre national de compétences pour l’éducation en vue d’un développement durable n’a pas failli à la tâche. Baptisé ResponsAbilita, son dernier-né – qui vient de sortir – est un «travail pionnier» qui incite les jeunes à «développer des compétences transversales telles que l’esprit critique, l’analyse et la réflexion», explique Corinne Schärer, responsable du domaine École et membre de la direction d’éducation21.

Moi, mon entourage, la société et le monde

Quatre modules aident les élèves à définir leur responsabilité personnelle et à la situer par rapport à celle de leur entourage, de la société et du monde. «You» les invite à se pencher sur eux et à questionner leurs valeurs, tout en apprenant à gérer leur stress, leurs émotions et à améliorer leur estime de soi. «Surrounding» les incite à trouver des idées créatives et à réaliser des projets pour améliorer leur santé. «Society» leur apprend à décoder ce qui se cache derrière les publicités et à évaluer leurs effets. «World» décrypte la complexité du monde au travers de l’exemple du tabac. Le tout laisse une marge de manœuvre aux enseignants.