Bosnie-Herzégovine - Pédalo percuté par un jet-ski: fillette suisse grièvement blessée

Selon divers médias locaux, la ressortissante helvétique a subi de graves blessures à la tête. Après avoir été prise en charge sur place, elle a été emmenée dans un hôpital à Dubrovnik. Les autres membres de sa famille ont eu plus de peur que de mal. Interrogée par la plateforme 24sata.hr, la mère de la petite affirme que les deux hommes qui conduisaient le jet-ski ne maîtrisaient pas l’engin. Ils auraient foncé sur leur pédalo sans freiner. Par chance, sa fille irait déjà beaucoup mieux.

Distance de sécurité pas respectée

La plateforme Herzegovina.info rapporte qu’il ne s’agit pas du premier jet-ski ne respectant pas les règles dans la baie. Il ne serait par ailleurs pas rare que des pédalos et des jet-ski soient loués illégalement. Les contrôles seraient rares et les accidents nombreux. Le média «Crna Hronika» rapporte qu’un pédalo a dérivé hors de la baie, il y a quelques jours, et n’a été retrouvé qu’aux environs de 22h. Personne n’aurait su d’où il provenait.