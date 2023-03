Cyclisme: Pedersen prend la tête de Paris-Nice

Cyclisme : Pedersen fait coup double sur Paris-Nice

Le Danois a remporté la deuxième étape au sprint et pris le maillot jaune de leader.

Victoire au sprint et nouveau maillot jaune de Paris-Nice: Mats Pedersen a fait coup double lundi à Fontainebleau où Tadej Pogacar a continué à grappiller du temps au classement général.

Le Danois s’est imposé à la photo finish devant le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et son compatriote Magnus Cort (EF Education) à l’issue d’un dernier kilomètre décousu et marqué par une chute impliquant plusieurs coureurs, dont Benjamin Thomas, juste avant la flamme rouge.

L’ancien champion du monde, dont c’était la deuxième victoire d’étape sur la «Course au soleil» après celle de l’an dernier, a ensuite passé beaucoup de temps sur le podium pour recevoir d’abord le bouquet de vainqueur d’étape avant d’endosser successivement le maillot jaune de leader et vert de meilleur sprinteur.

Le quatrième maillot distinctif, le blanc du meilleur jeune, est revenu à un coureur dont on oublie parfois qu’il n’a toujours que 24 ans tellement son palmarès déborde déjà de partout. Il s’agit évidemment de Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, qui a continué sa moisson lundi en empochant, comme la veille, les six secondes de bonifications au sprint intermédiaire.