France : Pédocriminalité dans l’Eglise: au tour des congrégations religieuses de prendre des mesures

Après les évêques catholiques, les religieuses et religieux des congrégations et instituts se réunissent de mardi à vendredi à Lourdes, pour prendre des mesures de réparation à destination des victimes de pédocriminalité.

Un mois et demi après les révélations choc de la Commission Sauvé sur l’ampleur des violences sexuelles dans l’Eglise catholique depuis soixante-dix ans, 300 supérieurs majeurs, responsables ou autres délégués de congrégations, monastères, communautés, appartenant à la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref), vont se rassembler dans la cité mariale des Hautes-Pyrénées. Ils accueilleront d’ailleurs Jean-Marc Sauvé au deuxième jour de leurs travaux, lors d’une table ronde à laquelle participera Patrick Goujon, prêtre, jésuite et victime.

Parmi les décisions phares sur lesquelles ces responsables doivent se prononcer figure la mise en place d’une Commission indépendante de reconnaissance et de réparation (Cirr), financée par les instituts religieux. Elle devra offrir aux victimes une aide dans leur démarche de réparation. «Cette commission aura pour objectif d’effectuer une médiation entre la personne victime et l’institut religieux» dont est issu l’agresseur de cette victime, affirme à l’AFP Véronique Margron, présidente de la Corref, qui représente environ 30’000 moines et moniales, frères et soeurs. Selon elle, «le travail de cette commission sera d’abord de la reconnaissance, c’est-à-dire manifester à la victime qu’elle est crue, qu’on la prend au sérieux, et l’aider à formuler ce qui serait important pour elle, que ce soit une indemnisation financière ou pas. On a beaucoup de victimes qui disent : «je ne veux pas d’argent, mais je veux que vous enquêtiez pour savoir s’il y a d’autres victimes que moi», ou bien : «je veux savoir ce qu’est devenu mon agresseur.»»