Pédocriminalité: Les évêques espagnols demandent pardon

«Les abus commis dans l’Église font mal. L’extrapolation des données obtenues dans une enquête jointe au rapport est également surprenante», a toutefois affirmé la CEE. «Elles ne correspondent pas à la vérité et ne représentent pas non plus l’ensemble des prêtres et des religieux qui travaillent loyalement et avec dévouement (…) au service du Royaume», ajoute le communiqué. Mardi matin, la CEE doit organiser une conférence de presse sur le sujet.