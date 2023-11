Vingt ans de prison pour un expatrié français violeur de mineurs en Malaisie

«Il traitait les enfants comme des objets»

«Il traitait les enfants comme des objets», a conclu l’avocat général. «La question qu’un enfant de 13 ans doit se poser, en Malaisie ou ailleurs, c’est quand on doit aller à l’école, quand on retrouvera ses copains… pas quand on boira du sperme ou on urinera dans la bouche de Monsieur Q.», a glissé le magistrat, en référence aux préférences sexuelles de l’accusé, largement évoquées à l’audience.