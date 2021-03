Église catholique : Pédocriminalité: vote des évêques sur plusieurs «résolutions»

«Responsabilité», versement d’une «contribution financière» et écoute promise aux victimes: les évêques catholiques de France doivent se prononcer vendredi sur plusieurs «résolutions» en matière de lutte contre la pédocriminalité dans l’Église.

Leur vote vient clore les travaux, entamés mardi, des quelque 120 membres de la Conférence des évêques de France (CEF) réunis en assemblée plénière, pour partie à Lourdes et pour partie en visioconférence.

Parmi les 8 pages de résolutions proposées figure un texte sur la «responsabilité», a affirmé jeudi à l’AFP l’évêque de Strasbourg Luc Ravel. Utilisant les termes de «violences» et «agressions sexuelles» commises sur des «enfants» et des «jeunes», il affirmera, selon lui, la volonté de l’Église d'«assumer sa responsabilité, en demandant pardon pour (les) crimes et (les) défaillances qui ont pu les accompagner».