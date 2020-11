Jeudi, le Ministère public genevois a transmis au Tribunal criminel un acte d’accusation concernant un septuagénaire accusé d’avoir abusé sexuellement de trois enfants âgés de 6 à 12 ans. Il est reproché à l’homme d’avoir commis à de réitérées reprises des abus d’ordre sexuel en usant de contrainte, notamment de pressions psychologiques et en profitant d’un lien de confiance préexistant, entre fin 2016 et mars 2019. Le Parquet soupçonne le prévenu d’avoir filmé une partie de ces actes, ainsi que d’avoir téléchargé et visionné des films à caractère pédopornographique et zoophile. L’homme devra répondre d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie. Il risque plus de 10 ans de prison.