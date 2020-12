Neuchâtel : Pédophilie: avocat fan de foot interdit de côtoyer des enfants

Un avocat sort d’un mois et demi de détention préventive pour des abus sexuels présumés sur au moins deux mineurs. En 2017, il avait été acquitté par la justice pour une affaire de pédophilie.

Déjà mêlé dans des affaires de pédophilie dont il était sorti blanchi par le Tribunal cantonal neuchâtelois en mars 2017, un avocat est de nouveau dans la tourmente pour des accusations d’actes sexuels sur des mineurs. Selon arcinfo , cet ancien dirigeant du foot local très impliqué dans les mouvements juniors est désormais visé par deux plaintes pénales. Le second plaignant est un ancien apprenti de l’homme de loi. L’avocat est notamment poursuivi pour des actes d’ordre sexuel sur des enfants, de contrainte sexuelle, de voies de fait et d’abus de détresse.

«On ressent tous un sentiment de culpabilité»

Contactée par arcinfo, la procureure qui instruit l’affaire signale que le prévenu a été libéré après un mois et demi de détention préventive. «Nous pouvons désormais écarter tout risque de collusion. Par ailleurs, les victimes et victimes potentielles ont été entendues par la justice», a déclaré la magistrate dans le média neuchâtelois. En attendant la suite de la procédure, l’avocat est interdit de s’approcher de mineurs et doit également se soumettre à une expertise psychiatrique.