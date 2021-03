Allemagne : Pédophilie dans l’Eglise: 314 victimes et 202 responsables dans le diocèse de Cologne

Un rapport indépendant commandé par l’Eglise catholique en Allemagne détaille les affaires d’abus sexuels commis par des membres du clergé ou des laïcs entre 1975 et 2018 à Cologne.

Le cardinal du diocèse de Cologne, Rainer Maria Woelki, présent ce jeudi, lors de la présentation du rapport, n’a pas été mis en cause.

Un rapport indépendant commandé par l’Eglise catholique en Allemagne a identifié que des violences sexuelles ont été infligées à 314 mineurs par 202 membres du clergé ou des laïcs entre 1975 et 2018 dans le diocèse de Cologne, selon les éléments publiés jeudi. L’enquête dédouane aussi de toute faute le cardinal Rainer Maria Woelki, soupçonné d’avoir voulu dissimuler l’ampleur des abus. La gestion par cet ecclésiastique de ce dossier très sensible provoque depuis des mois une grave crise dans le plus grand diocèse d’Allemagne.