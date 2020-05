Football

Pédophilie: Manchester City devant un tribunal

Les Citizens et Crewe Alexandra (D4) doivent faire face à une demande de dommages et intérêts de huit victime d'un entraîneur pédophile.

Manchester City et le club de Crewe Alexandra (D4) ont été renvoyés mardi devant un tribunal qui étudiera la demande de dommages et intérêts de huit hommes victimes dans leur enfance des agissements d'un entraîneur condamné depuis pour des actes de pédophilie. Au terme d'une audience préliminaire, le procès a été programmé pour octobre 2021 et devrait durer huit semaines.