France

Pédophilie: «une des dix cibles prioritaires mondiales» tombe

Un pédophile présumé a été arrêté en Gironde la semaine dernière. Il a reconnu les faits et a été mis en examen.

Il reconnait les faits

En garde à vue, le quadragénaire a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et se trouve en détention provisoire.

A l'issue de ses auditions, il a été mis en examen le 9 juillet des chefs de «diffusion en bande organisée» et «détention et enregistrement» d'images pédopornographiques, ainsi que «viols incestueux commis sur un mineur par un ascendant», et «agressions sexuelles incestueuses sur un mineur de 15 ans par un ascendant», a détaillé la procureure de Bordeaux