Union européenne : Pédopornographie: accord pour la détection des contenus en ligne

Un flou juridique entravait la déclaration de contenus litigieux par les fournisseurs de services de communication en ligne.

Le Parlement européen et le Conseil représentant les Vingt-Sept se sont mis d’accord jeudi soir sur une législation transitoire, permettant une dérogation «temporaire et strictement limitée» à cette directive, en attendant une solution législative plus pérenne, afin de permettre la poursuite des détections et retraits de tels contenus. Ces règles transitoires étaient nécessaires «pour apporter une sécurité juridique aux services de communication en ligne», a expliqué M. Jahnz, assurant qu’elles fournissaient «des garanties pour protéger la vie privée et les données personnelles».