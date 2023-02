Un deuxième homme aurait contacté les enquêteurs afin de dénoncer Pierre Palmade, au sujet de la détention d’images et de vidéos pédopornographiques. Selon BFMTV, «celui-ci gravite également dans le milieu de la nuit et a partagé des soirées avec l’humoriste. Il s'est signalé auprès des autorités et dit détenir une vidéo où l'on entend le comédien en train de regarder des vidéos pédopornographiques», écrivent nos confrères.