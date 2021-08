Le mamelon de la discorde : Pedro Almodóvar: «Un algorithme n’aura jamais ni cœur ni bon sens»

Dans un texte partagé jeudi par l’actrice Penélope Cruz sur Instagram, le cinéaste espagnol a réagi au bref retrait de l’affiche de son prochain film par le réseau social.

Trois jours après le bref retrait de l’affiche de «Madres paralelas» par Instagram, le cinéaste Pedro Almodóvar s’est exprimé jeudi, sur cette décision, via un texte publié sur le compte Insta de Penélope Cruz, ici à ses côtés.

Le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar a mis en garde jeudi contre les abus des algorithmes après le bref retrait sur Instagram de l’affiche de son prochain film, «Madres paralelas», qui représente un mamelon en noir et blanc duquel pend une goutte de lait, à l’intérieur d’un œil sur un fond rouge.

Dans un texte publié sur Instagram par l’actrice espagnole Penélope Cruz, qui joue dans «Madres paralelas», le cinéaste remercie les internautes et les médias pour avoir «réussi à faire en sorte que les esprits derrière l’algorithme qui décide de ce qui est ou n’est pas obscène et offensant aient fait marche arrière et permettent à l’affiche de circuler librement».