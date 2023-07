Tennis: Pedro Cachin remporte son premier tournoi ATP à Gstaad

L'Argentin Pedro Cachin a remporté dimanche le tournoi ATP 250 sur terre battue de Gstaad, face à l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (79e) en trois sets (3-6, 6-0, 7-5) et après 2h25. Il s'agit du premier titre ATP de la carrière de l'Argentin de 28 ans. Occupant actuellement la 90e place mondiale, il avait notamment éliminé Roberto Bautista, tête de série No 1, au second tour.