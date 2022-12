Pérou : Pedro Castillo aurait été drogué et «incité» à dissoudre le Parlement

L’ancien chef de cabinet et l’avocat de Pedro Castillo laissent entendre que l’ancien président péruvien destitué et placé en détention provisoire «a peut-être été incité» à dissoudre le Parlement sous l’effet de psychotropes: «il ne se souvient pas» de son annonce télévisée, a affirmé vendredi l’un d’eux.

«Je lui demande ‘‘pourquoi as-tu lu’’ (le décret de dissolution du Parlement) et il me répond qu’il ne s’en souvient pas», a déclaré l’ancien chef de cabinet Guidio Bellido aux journalistes après avoir rendu visite à Pedro Castillo dans la caserne de police à Lima où l’ancien président est en détention provisoire pour au moins 7 jours. Le Parquet a ouvert une enquête contre lui pour «rébellion» et «conspiration».

«Test toxicologique»

«Comme étourdi»

Cette théorie selon laquelle Pedro Castillo aurait agi sous influence a déjà été développée par un de ses avocats, Me Guillermo Olivera. «Ce que je sais, c’est que lorsque l’ancien président a lu ce message écrit par d’autres personnes, quelques minutes auparavant, on lui a donné à boire, une supposée eau, et après avoir bu l’eau, il s’est senti comme étourdi», a déclaré Me Olivera à la presse devant le lieu de détention de son client.