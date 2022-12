Crise politique : Pedro Castillo destitué, sa vice-présidente investie à la tête du Pérou

Pedro Castillo n’a pas résisté à une troisième procédure de destitution du Parlement et après 17 mois à peine cède le pouvoir à sa vice-présidente Dina Boluarte, investie mercredi à la tête du Pérou, pays adepte des crises politiques à répétition.

«J’assume (le pouvoir) conformément à la Constitution du Pérou, à partir de ce moment» et jusqu’en «juillet 2026», lorsque devait prendre fin le mandat de Pedro Castillo, a déclaré lors d’une cérémonie devant le Parlement Dina Boluarte, une avocate de 60 ans. Élue en juillet 2021 aux côtés du désormais ancien président de gauche et issue du même parti d’inspiration marxiste (Peru libre) que lui, elle est la première femme à diriger le Pérou.

Le parquet péruvien a annoncé mercredi l’arrestation de l’ancien président Pedro Castillo après sa tentative avortée de dissolution du Parlement. «Il est en état d’arrestation», a déclaré à la presse la procureure Marita Barreto, après la publication par l’administration judiciaire d’images montrant l’ancien chef de l’État, destitué par le Parlement, assis dans un fauteuil et entouré de procureurs et de policiers.

Une source judiciaire a précisé à l’AFP qu’une enquête pour «rébellion» a été ouverte contre Pedro Castillo. On ignore également où se trouvent sa femme et ses enfants, alors que des rumeurs font état d’un possible asile à l’ambassade du Mexique à Lima.