Amérique latine : Pedro Castillo proclamé vainqueur de la présidentielle au Pérou

Le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, a été proclamé lundi vainqueur de la présidentielle au Pérou, plus d’un mois après avoir battu la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori.

Fujimori accepte les résultats

«J’appelle les Péruviens à ne pas baisser les bras et à mettre en œuvre une défense démocratique» en cas de gouvernement de Pedro Castillo, a aussi avancé Keiko Fujimori, visée par une enquête pour des pots-de-vin présumés lors de ses campagnes présidentielles de 2011 et 2016, où elle a échoué au second tour. Elle a déjà effectué 16 mois de détention préventive et risque 30 ans de prison.