Pérou : Pedro Castillo se proclame vainqueur, Keiko Fujimori conteste

La candidate de droite Keiko Fujimori conteste l’avance de Pedro Castillo et a demandé mercredi l’invalidation de quelque 200’000 bulletins de vote.

Jeudi matin, Pedro Castillo était crédité de 50,2% des suffrages et sa rivale Keiko Fujimori de 49,7%, avec un écart représentant 73’839 voix.

Le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, s’estime vainqueur de la présidentielle au Pérou, après le dépouillement de plus de 99% des bulletins, où selon le décompte officiel il possède mercredi près de 74’000 voix d’avance.

Mais sa rivale de droite, Keiko Fujimori, conteste cette avance et a demandé mercredi l’invalidation de quelque 200’000 bulletins de vote devant le tribunal électoral de son pays. L’Office national des processus électoraux (ONPE) n’a toujours pas officiellement proclamé les résultats, ce qui n’a pas empêché Pedro Castillo de revendiquer la victoire.

A 20H18 locales mercredi (jeudi 03H18 en Suisse) Pedro Castillo était crédité de 50,2% des suffrages et sa rivale de la droite populiste Keiko Fujimori de 49,7%, avec un écart représentant 73’839 voix. Les jurys électoraux ont entamé mercredi le lent processus de révision des bulletins contestés, dernier espoir pour KeikoFujimori de combler l’avance que le décompte donne à son rival.

Résultat final retardé

Selon ces audiences retransmises à la télévision, il s’agit le plus souvent de bulletins avec des cases cochées au mauvais endroit ou l’utilisation d’une encre non autorisée. Et pour s’assurer que tout se passe bien pour leur candidat, des centaines de partisans de Pedro Castillo se sont rassemblés mercredi devant les bâtiments du Jury national des élections, l’organe de contrôle des scrutins au Pérou.