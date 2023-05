Star Wars: Pedro Pascal avoue qu’il n’est plus que la voix de The Mandalorian

Les fans de la série à succès The Mandalorian n’auront pas manqué de le remarquer: lors de la saison 3 du show de Disney +, le héros Din Djarin ne retire jamais son casque, comme il a pu le faire dans la saison précédente, et ne montre donc jamais son visage. L’acteur Pedro Pascal, qui incarne le Mandalorien sur petit écran, a révélé lors d’une interview croisée au «Hollywood Reporter» une vérité qui ne va pas plaire aux fans.

En effet, il confesse qu’il n’est aujourd’hui plus que la voix du protagoniste de la série. «Il y a eu beaucoup d’expérimentations, en grande partie dans le costume, et franchement, mon corps n’était pas prêt à faire face à la tâche pendant les quatre mois que cela a duré. Mais j’étais dedans. J’y ai passé une bonne partie de mon temps, un temps infini», explique-t-il. On comprend que le costume devait être physiquement difficile à porter.

Il se contente donc désormais d’incarner la voix de Din Djarin et d’être présent sur le plateau lorsque le héros montre son visage, ce qui est extrêmement rare dans le show du fait de la nature même du personnage: un Mandalorien ne doit jamais enlever son casque sous peine d’être banni par ses congénères. Le rôle est donc physiquement joué par Brendan Wayne et le cascadeur Lateef Crowder, qui sont d’ailleurs crédités au générique dans la troisième saison.

Cette solution a visiblement bien arrangé Pedro Pascal qui a pu s’investir dans d’autres projets: «Maintenant nous avons trouvé la solution, ce qui est super cool, et étonnamment cela m’a donné l’opportunité de faire autre chose.» Le comédien fait sans doute référence à son rôle dans la série à gros budget de HBO «The Last of Us» dans laquelle il incarne, sans tricher cette fois, le personnage de Joel.