Espagne: Pedro Sánchez bat le rappel contre «la droite extrême et l’extrême droite»

Pedro Sánchez est convaincu que la droite et l’extrême droite risqueraient, en cas de succès, de «démanteler les progrès sociaux réalisés ces cinq dernières années», depuis son arrivée au pouvoir.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a appelé, mardi, les électeurs de gauche à se mobiliser contre la droite et l’extrême droite aux législatives anticipées du 23 juillet, affirmant qu’il n’y avait «aucune différence» entre le Parti populaire (conservateur) et Vox (extrême droite).

La déroute subie face à la droite par le Parti socialiste ouvrier espagnol, qu’il dirige, et les autres partis de gauche, lors des élections municipales et régionales de dimanche, l’a conduit à dissoudre le Parlement, dès le lendemain, et à convoquer des législatives anticipées.