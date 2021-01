Depuis 2007 et sa première galette, Pegasus s’est imposé comme un incontournable de la scène suisse. Le groupe a remporté une kyrielle de disques d’or ou de platine et quatre Swiss Music Awards. Avec le disque «Unplugged», il revient à ses racines, comme l’explique Noah, 33 ans, chanteur.

Pourquoi cet album?

Ça fait maintenant quinze ans qu’on fait de la musique. Au début, on était presque un groupe de folk, alors qu’aujourd’hui on est à la limite d’être un combo électronique. C’était une nécessité de faire un «reset» et de revenir à nos bases: un petit groupe acoustique qui jouait dans des bars de Bienne. En plus, on voulait faire un résumé de notre répertoire sur un seul disque.