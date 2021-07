Espionnage : Pegasus: Israël assure à la France prendre l’affaire «au sérieux»

Le ministre israélien de la Défense a assuré mercredi à son homologue française Florence Parly que son pays prenait «au sérieux» les allégations d’espionnage concernant le logiciel israélien Pegasus.

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a «abordé le sujet NSO (société de cybersécurité israélienne conceptrice de Pegasus) et déclaré qu’Israël prenait les allégations au sérieux», a-t-on appris dans un communiqué mercredi. «Il a souligné que l’État d’Israël ne donnait des autorisations d’exportation de produits cyber qu’à des États et seulement pour lutter contre le terrorisme et le crime», a ajouté le ministère. Son homologue française Florence Parly «lui a indiqué les clarifications qui sont aujourd’hui attendues par la France, et dont dépendent la confiance et le respect mutuel entre nos deux pays», a précisé le ministère français des Armées.