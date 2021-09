Dallas (USA) : Peinant à recruter des serveurs, il engage des robots

En manque de personnel, le patron d’un restaurant texan a résolu le problème grâce au recours à des robots-serveurs.

«Tout d’un coup, nous avions 50 à 100% d’activité en plus de ce que nous devions faire, même avant le Covid, avec un tiers du personnel. Tout le monde était débordé, surmené et frustré, tant les clients que le personnel», se rappelle le gérant. Il a donc décidé de contacter l’entreprise de robotique American Robotech, également basée au Texas.

Le lendemain, la firme débarquait pour cartographier le restaurant et attribuer des numéros aux tables. Après 45 minutes, les robots-serveurs, qu’il loue chacun 15 dollars par jour, commençaient déjà leur premier service en prenant les commandes via leur écran tactile et en servant la clientèle avec l’aide d’un employé humain.