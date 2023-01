Genève : Peine allégée pour un policier en excès de vitesse

En juillet 2019, une voiture de police poursuivant une BMW s’écrasait contre un mur à deux pas du Jet d’eau, à l’angle du quai Gustave-Ador et de la rue du XXXI-Décembre. L’agent qui la conduisait avait écopé d’une peine de 9 mois de prison avec sursis pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière. Ainsi que le rappelle la «Tribune de Genève», il avait fait une pointe à 117 km/h. En appel, la sanction avait été réduite à 150 jours-amende avec sursis. Le Tribunal fédéral vient de confirmer ce dernier jugement, a appris le quotidien genevois. Il donne ainsi tort au Parquet, tenant d’une peine plus lourde, notamment car de nombreux piétons se trouvaient à proximité. L’instance fédérale, pour sa part, a retenu que le seuil critique de 100 km/h n’avait été franchi que durant un laps de temps très bref, et que l’agent circulait sirène et feux bleus enclenchés.