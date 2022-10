Zurich : Peine alourdie après une agression au couteau

Une dispute sur la route avait dégénéré et s’était poursuivie dans une station-service. Un quinquagénaire, condamné à 5 ans et 2 mois de prison, a vu sa sanction passer à 8 ans en appel.

Les faits remontent à avril 2020: un peintre indépendant et père de famille s’était arrêté à un feu, sur une route du canton de Zurich, et un motard s’était porté à sa hauteur. C’est à partir de là que les versions divergent. Le motocycliste dit avoir secoué la tête parce que l’automobiliste n’avait pas démarré au vert. Mais celui-ci, âgé aujourd’hui de 57 ans, affirme pour sa part avoir été copieusement insulté et gratifié d’un doigt d’honneur, rapporte la «NZZ».