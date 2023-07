Lausanne: Peine alourdie pour «l’as des crédits Covid frauduleux»

En bidouillant ses chiffres d’affaires, le businessman avait obtenu illégalement quelques 3,5 millions de francs, via des crédits covid frauduleux. Il avait aussi escroqué de nombreuses personnes avec une plateforme d’investissements ou encore de fausses annonces de vente de lingots d’or. Jugé en première instance en novembre dernier, cet ancien président d’un club sportif lausannois avait écopé de 6 ans et demi de prison pour abus de confiance et escroquerie par métier.